جوري بكر تستعرض فستانها بأحدث ظهور والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة جوري بكر، لإطلالة أنيقة استعرضت فيها فستانها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت جوري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة لا تُنسى".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل جوري، الحلوة، عسل أوي، قمر، زي العسل، حلو الفستان".

يذكر أن، جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة" بطولة كلا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، و من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.