بسمة وهبة: "السقا قالي مها اتغيرت واتحولت 180 درجة"

كتب- هاني صابر:

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن تفاصيل ما دار بينها وبين الفنان أحمد السقا بعد جدل انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير.

وقالت بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور: "السقا قالي شخصية مها في الفترة الأخيرة اتغيرت تماما واتحولت 180 درجة، وقالي مها مبقتش مها، واتغيرت واتحولت، مش دي مها اللي اتجوزتها واللي عرفتها".

وكان المنشور المنسوب لـ أحمد السقا، عبر صفحة شخصية على "فيسبوك"، جاء فيه: "عشان الناس اللي بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ٦ شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق و (الستر)، ومش عايز رغي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، شكرا".

وأضاف: "أعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الإحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها، في حياتها المستقبلية واختياراتها".