كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل ما دار بينها وبين الفنان أحمد السقا بشأن قصة انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام لـ 26 عاما.

قالت بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور: "تواصل معي اليوم الفنان أحمد السقا، وقلت له: (هل يُعقل أن يُعامل أم أولاده بهذا الشكل؟).. هذه الجملة قلتها له صراحة، ودامت المكالمة نحو ساعة استمعت فيها إلى رواية مغايرة تمامًا لما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك أمور يمكن الحديث عنها، وأخرى لا، لأن كلمتي أمانة، وأنا مؤتمنة من السقا على ما أقول".

وتابعت: "قلت له إن الناس غاضبة منك لأنك ظهرت بصورة المتعالي والمتعجرف في بيانك، وكان سؤالي الأول له: لماذا تتعامل بهذه الطريقة مع الناس ومع أم أولادك؟ هل تتعالى عليهم؟ وكان رده (أنا مكتبتش حاجة من اللي شوفتوها.. دي أم عيالي، ومش هقدر ولا يمكن أغلط فيها".

وأوضحت، أنها وجهت لـ السقا سؤالا إن كان حسابه قد تعرض للاختراق أم لا، فأكد لها أن حسابات المشاهير والفنانين غالبا ما تُدار من قبل فرق أو أشخاص وليس من قبلهم بشكل مباشر (قال لي إن المنشورات التي تم نشرها ثم حذفها، كانت من كتابة شقيقته، وأنه استيقظ وفوجيء بكل ما يُقال عن أم أولاده، دون علمه المسبق بذلك)".

وأضافت: "قولتله (يا سقا أنت ليه سايب السوشيال ميديا لأختك وقريبتك)، فقالي (قريبتي مين؟) قولتله اسمها سمر السقا اللي عمالة ترد على كل التعليقات، فقالي (لأ دي مش قريبتي ولا ليا علاقة بيها ودي واحدة من الفانز)".

وكان المنشور المنسوب لـ أحمد السقا، عبر صفحة شخصيةعلى "فيسبوك"، جاء فيه: "عشان الناس اللي بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ٦ شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق و (الستر)، ومش عايز رغي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، شكرا".

وأضاف: "وأعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الإحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها، في حياتها المستقبلية واختياراتها".