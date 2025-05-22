القاهرة - مصراوي:

كشف المخرج الكبير خالد يوسف عن تلقيه تهديدات بالقتل، على حسابه على موقع فيسبوك، ووجه رسالة للقائمين على المنصة الشهيرة، وذلك في فيديو نشره قبل قليل على صفحته الرسمية بنفس الموقع.

وقال خالد في الفيديو "إدارة فيسبوك قررت تحذفلي آخر بوست عملته من يومين عن الجولاني، ودي مش أول مرة، عشرات المرات في كل منشور مناصر للمقاومة أو لحق الشعب الفلسطيني أو ضد مظاهر الإرهاب والعدوان الإسرائيلي وحرب الإرهاب التي تمارسها على غزة أو لبنان أو أي بلد عربي، كلهم بيتشالوا بعد أقل من 24 ساعة ده نهج مستمر من الأستاذ مارك وإدارته ضد منشوراتي".

وتابع "قررت المرة دي فليكن ما يكون بيقولولي إذا لم تلتزم بالمعايير هنقفلك الحساب، وعملوا علامة حمرا يعني تحذير نهائي، ويمكن يكون آخر فيديو أعمله أو منشور على المنصة لإني مش هلتزم بهذه المعايير، معايير إجرامية لهذه المنصة التي تناصر العدوان على الشعوب وتناصر حرب الإبادة وأي منشور ينتشر وياخد أي اهتمام بيقفلوه أو يشيلوه، بيحاربوا بجانب العدو الصهيوني المساندة الكبرى ليهم منصة الفيسبوك".

وكشف خالد عن تلقيه تهديدات بالقتل، موضحا "أنا تعرضت بعد المنشور، لحملة شرسة من أنصار النظام الجديد في سوريا، سبوني ووصلت الأمور للتهديد بالقتل (اللي يقولك حفرت قبرك بإيدك، واللي بيتفنن في مشهد القتل)"، مضيفا "كل ده مش مهم، لكن اللي مندهشله ولا حد من اللي شتم أو هددوا فكر يرد على أصل المنشور".

واستكمل خالد في الفيديو "مش طالع أرد على الناس دي، يعنيني هذه المنصة كنا عندنا أمل إن التكنولوجيا والشبابيك المفتوحة وثورة المعلومات تمكن الشعوب من التعبير عن رأيها، وتصل لكل حتة في العالم، لكن يبدو أن الأستاذ مارك لا يريد أي صوت حر يدافع عن الشعب الفلسطيني أو أي صوت حر ضد حرب الإبادة والكيان الصهيوني وأفعاله، والمنشورات اللي متشالتش مخلهاش توصل للناس".

واختتم كلامه قائلا "كان المفروض منصة زي دي باعتبار معاييرها ضد العنف والتطاول تقفل الحسابات اللي شتمت وهددت بالقتل، لكن بدل عن كده بتمسح البوست بتاعي، وبتهددني أنا بقفل حسابي".