كيف علق نجوم الفن على رقص أسماء جلال بعيد ميلادها الـ 30 ؟

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، التعليق على فيديو رقص الفنانة أسماء جلال بعيد ميلادها الـ 30 الذي احتفلت به عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت بعض تعليقات النجوم كالتالي، حيث كتبت سوسن بدر"كل سنة وانتي طيبة وقمراية وناجحة وسعيدة حبيبة قلبي". وكتبت مريم الجندي "عيد ميلاد سعيد يا جميل". وكتب ياسر جلال"عيد ميلاد سعيد ليكي". وكتبت ميرنا جميل "عيد ميلاد سعيد سعيد". وكتبت نسرين أمين "أسعد عيد ميلاد حبيبتي". وكتبت هند صبري "عيد ميلاد سعيد يا جميلة". وكتبت نجلاء بدر"عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

ونشرت أسماء جلال، الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه عيد ميلادي".

يُذكر أن، أسماء جلال تواصل حاليًا تصوير فيلمها الجديد "السلم والثعبان 2" والذي يأتي بعنوان فرعي "أحمد وملك"، ويشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

كما شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "أشغال شقة" إلى جانب الفنان هشام ماجد، مصطفى غريب، انتصار، شيرين.