ابنة دينا فؤاد تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور: "نسخة منك"

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة دينا فؤاد، بتخرج ابنتها زينة من المدرسة، ووجهت رسالة خاصة لها.

ونشرت دينا فؤاد، صورة لابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عقبال تخرج الجامعة وأشوفك عروسة يا روح قلبي، زينة".

وتفاعل مع تدوينتها عدد من الفنانين، حيث كتبت هاجر الشرنوبي "يا روحي ما شاء الله ربنا ييارك فيها عقبال ما تشوفيها أحسن واحدة في الدنيا بحبك يا زوزي ومبروك". وكتبت إنجي علاء "مبروك حبيبتي ما شاء الله ربنا يسعدك بيها دايما".

فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، زنزونة القمر، يا روح قلبي أنا ربنا يحفظك حبيبتي زنزوني الصغير، ربنا يحفظها ويحميها ويباركلك فيها يا رب، ألف مليون مبروك، ربنا يفرح قلبك بيها يا رب، ربنا يخليهالك يا رب ويخليكي ليها، نسخة منك، قمر طالعة لأمها".

يذكر أن، دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا" تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك في بطولته نخبة من النجوم بينهم مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.