أحدث جلسة تصوير لـ داليا البحيري والجمهور يغازلها (صور)

كتب- معتز عباس:

خضعت الفنانة داليا البحيري، لجلسة تصوير أنيقة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت البحيري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البشر مثل الملائكة ولكن بجناح واحد فقط.. الوسيلة للطيران هي عندما نحتضن بعضنا البعض".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "دايما جميلة، وجهك يعطي طاقة ايجابية، قمر، جميلة، الملكة، حلوة أوي الصور دي".

يذكر أن، داليا البحيري شاركت في بطولة مسلسل "بدون مقابل" مع هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.