محمود رمضان يحتفل بعيد ميلاد شقيقه محمد رمضان

كتب- هاني صابر:

حرص محمود رمضان، على الإحتفال بعيد ميلاد شقيقه النجم محمد رمضان على طريقته الخاصة.

ونشر محمود رمضان، صورة له مع شقيقه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقا :"كل سنة وأنت طيب أخويا وحبيبي الغالي، وعقبال ١٠٠ سنة في نجاح دائم.. ثقة في الله".

ويعد محمود رمضان هو مدير أعمال شقيقه النجم محمد رمضان.

على جانب آخر، طرح محمد رمضان أمس الأربعاء، أحدث أغانيه الجديدة "لسه بدري عليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية.

كما يخوض"رمضان" بطولة فيلم" أسد" المقرر طرحه بالسينمات قريبا، ويشاركه البطولة ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، ومن تأليف وإخراج محمد دياب.