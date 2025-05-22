ميرهان حسين تنشر صورًا مع مي عز الدين من حفل عمر خيرت

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها مجموعة من الصور تجمعها بالفنانة مي عز الدين، أثناء حضورهما حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الصور وهي تحتضن مي عز الدين، وعلّقت عليها: "البرنسيسة".

ولاقت الصور تفاعل من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "ما شاء الله قمرات"، "القلب الأبيض حبيبتي"، "الحلويات بحبكم".

يُذكر أن، ميرهان حسين تشارك في مسلسل "أمير العوامري" الذي تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة رجل الأعمال أمير العوامري، الذي يقع في حب امرأة تدعى منيرة، وسط صراعات المال والسلطة.

المسلسل من بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، ومحسن محيي الدين، وغيرهم.

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