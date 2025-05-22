محمد عبده يتعرض لوعكة صحية قبل حفله بالعلا

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت شركة روتانا، عن تأجيل حفل المطرب محمد عبده، وذلك قبل إقامته بمدينة العلا، مساء غد الجمعة 23 مايو.

ونشرت الشركة بيانا عبر صفحتها في موقع "إكس"، بيانا جاء فيه: "تنويه إلى جمهور فنان العرب محمد عبده الذين كنتم على موعد معه بمدينة العلا يوم الجمعة الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٥، ولكن بكل أسف نعلمكم، وبسبب وعكة صحية تعرض لها الفنان وبإذن الله عارض ويزول".

وتابعت: "وبناءً على طلبه وبالتنسيق مع القائمين على الحفل تم الطلب من الفنان رابح صقر رفيق المسيرة الفنية والداعم لأبو نورة بان يكون ضيف هذه الليلة المميزة لإحياء الحفل. نتمنى لفنان العرب الشفاء العاجل وعودته سالماً لجمهوره ومحبيه".

المطرب السعودي الكبير محمد عبده، أحيا في دار الأوبرا المصرية، الحفل الذي أقيم تحت عنوان "ليلة طلال"، في 2 مايو الماضي.