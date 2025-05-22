سمية الألفي تتصدر التريند بعد إعلان حملها في مهرجان "كان"

كتبت - سهيلة أسامة:

تصدّر اسم الفنانة الشابة سمية الألفي قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت جمهورها صورًا من ظهورها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وأعلنت من خلالها عن حملها الأول.

ونشرت "الألفي" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها: "من فعاليات مهرجان كان السينمائي".

يُذكر أن سمية الألفي شاركت في عدد من الأعمال الدرامية، أبرزها "الكتيبة 101"، و"لدينا أقوال أخرى"، و"للحب فرصة أخيرة"، و"أحلام سعيدة".

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