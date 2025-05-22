مخرج "العتاولة" يخضع لعملية جراحية ويطمئن جمهوره

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف المخرج أحمد خالد موسى، مخرج مسلسل "العتاولة 2"، عن خضوعه لعملية جراحية مؤخرًا، مؤكدًا أنها كانت بسيطة.

ونشر "موسى" صورة له من داخل المستشفى، وهو يرتدي ملابس العمليات، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "عملية بسيطة عدت.. الحمد لله".

يُذكر أن مسلسل "العتاولة 2"، بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، وأمير صلاح الدين.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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