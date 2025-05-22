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تعرف على شرط حضور حفل مروان موسى وبابلو غدا

03:09 م الخميس 22 مايو 2025
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    مروان موسى مغني الراب
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    مروان موسى المغني
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كتب-مصطفى حمزة:

حدد مؤديا أغاني الراب مروان موسى، ومروان بابلو، مساء اليوم الخميس، لإجراء آخر بروفات الاستعداد للحفل المقام تحت عنوان "مشروع مين".

ويستعد مؤديا أغاني الراب "بابلو"، و "موسى"، للمشاركة للمرة الأولى، في حفل واحد يقام في كايرو فيستيفال سيتي، مساء غدا الجمعة الموافق 23 مايو المقبل.

وأكدت الجهة المنظمة، على منع الدخول لأقل من 12 سنة، في حين تراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 100،و 550، و650، و 750، و 800 ، و 900، و 1000 جنيه، وحددت

يذكر أن مؤدي أغاني الراب مروان موسى، طرح مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه".

مروان موسى بابلو كايرو فيستيفال سيتي
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