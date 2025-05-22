كتبت - نوران أسامة:

أعربت الفنانة الشابة مايان السيد عن سعادتها الكبيرة بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال مشاركتها في احتفالية "أسرتي.. قوتي".

ونشرت مايان صورًا من لحظة تكريمها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "‏‎كان ليا الشرف بتواجدي في احتفالية مبادرة 'أسرتي قوتي' اللي بتدعم أصحاب الهمم، وبتوجه كل التقدير والامتنان لأسرهم على دورهم الاستثنائي في تشجيع ورعاية أطفالهم بكل حب وقوة".

وتابعت: "‏‎سعادتي كانت كبيرة بتكريمي من السيدة الفاضلة انتصار السيسي، زوجة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن دوري في تجسيد شخصية (خديجة) في مسلسل (إلا أنا). المسلسل اتعرض في 2021، لكنه لسه جوا قلبي بكل تفاصيله، وعمري ما هنسى أثره عليا ولا على الناس اللي اتأثروا بيه".

الاحتفالية جاءت ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بدور أسر ذوي الهمم، وتكريم النماذج الفنية التي ساهمت في نقل واقعهم وتقديمهم بصورة إنسانية مؤثرة.

يُذكر أن مايان السيد يُعرض لها حاليًا في السينمات فيلم "نجوم الساحل"، ويشاركها البطولة كل من أحمد داش، علي صبحي، مالك عماد، وأحمد عبدالحميد، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

كما شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، إلى جانب عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، محمد عبدالعظيم، ومحمد محمود. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار

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