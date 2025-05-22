أبرزهم السقا ورمضان.. أزمات أثارت الجدل حول النجوم في أسبوع

كتب-مصطفى حمزة:

دخل النجمان أحمد السقا، ومحمد رمضان، قائمة نجوم الفن الذين تصدرت أسماؤهم قوائم مواقع التواصل، ومحرك البحث "جوجل" على مدار الأيام الماضية.

وشهد الأسبوع الحالي، جدل واسع، حول مجموعة مع النجوم، مع تنوع القضايا المثارة، وكان في مقدمتهم أحمد السقا، ومحمد رمضان، إلى جانب النجم الراحل محمود عبد العزيز، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

أحمد السقا

أثار النجم أحمد السقا، الجدل، بعد نشره بيانا عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، عن تفاصيل انفصاله عن الإعلامية مها الصغير.

وحذف السقا البيان، بعد ساعات من نشره، وذلك بعد مطالبة الشيخ مظهر شاهين، وآخرين، بالتعديل في صياغة، وحذف بعض كلماته.

النجم أحمد السقا، في البيان المحذوف، كتب: "عشان الناس اللي بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ٦ شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي. وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق و(الستر)… ومش عايز رغي ف الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها. شكرا".

وتابع: "وأعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها".

محمد رمضان

النجم محمد رمضان، دخل قوائم الأكثر رواجا، في مواقع التواصل، بعد نشره بيانا، وأشار فيه إلى معاناته وأسرته، من الاضطهاد بسبب لونه منذ 11 عاما.

وجاء بيان النجم محمد رمضان، عقب إصدار محكمة جنح الطفل قرراها بإيداع نجله، في إحدى دور الرعاية الاجتماعية دون تحديد المدة في واقعة التعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة.

رمضان، عبر صفحاته في مواقع التواصل، كتب : "القانون ده من ٢٠١٨ يا سادة بضرورة حماية الطفل والعيلة بحجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة حتى لو كان مُجرد شاهد في قضية ولكن لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان (يبقى حلال) وبالأمر يصدروا بيان صحفي لكل الصحف والمواقع العامة والخاصة والحكومية أنشر صورة ابن محمد رمضان وأكتب إنه هيتاخد من أمه وأبوه وهيروح دار الرعاية مع إن القانون بيمنع النشر ولكنهم نشروا".

وتابع: "من حقي كأب أعرف مين خالف القانون وأصدر البيان الصحفي اللي مفيش مؤسسة واحدة قدرت ترفض نشره.. ورغم كل شيء لا أشك أبدا في نزاهة القضاء المصري .. ابني اللي كان واضح في الڤيديو اللي النيابة شافته أنه كان قاعد في حاله مع أخته الصغيرة في النادي وراحوله مجموعة أطفال يقولوله أنت أسود زي أبوك وأبوك عنده ڤيلا كبيرة وعربيات علشان فلوسه حرام إنما احنا عايشين في شقق نيو جيزة علشان أهالينا مش حرامية".

واستكمل: "ولما ابني كلمني في التليفون سمعت الكلام ده بنفسي.. وواضح أن ده كلام أهل طفل منهم لأن مستحيل طفل يفكر كده وده في حد ذاته بيزرع الحقد والغل الطبقي بين الأطفال .. ورحت لابني النادي واتكلمت مع الأطفال قدام فرد الأمن ومدرب السباحة إنكم أخوات وجيران وده واضح في فيديوهات النادي اللي شافتها النيابة".

وأوضح: "عموما دي حلقة من سلسلة طويلة من الاضطهاد الواضح والقسوة والتعنت تجاهي لأكثر من ١١ سنة وبكتب النهاردة بس علشان متخيلتش أنهم يدخلوا طفل عنده ١١ سنة في معركتهم مع أبوه .. متوقعتش قسوة الحكم والتشهير بيا وبعيلتي للدرجة دي".

وأضاف: "وللعلم الشارع المصري فاهم اللي بيحصل وشايفه بوضوح الشمس، لكن ( مهما حاولوا ومهما ظلموا سواء بالقصد أو بالجهل هنفضل أنا وأولادي وعيلتي نحب بلدنا وهنعيش ونموت فيها .. ولا عاش ولا كان اللي يكرهني في مصر.. نحيا كمصريين أولاً بحبنا لبعض بدون غيرة أو حقد أو استكثار علشان تحيا مصر)".

محمود عبد العزيز

فتح الفنانان محمد وكريم محمود عبد العزيز، فصلا جديدا في نزاعهم القضائي مع الإعلامية بوسي شلبي، حول صحة عودة الحياة الزوجية بينها وبين والدهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز، قبل وفاته.

وحرر نجلا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بلاغا رسميا ضد الإعلامية بوسي شلبي، واتهماها فيه بالتزوير في مستندات رسمية.

أشار الشقيقان في التحقيقات حول البلاغ، أن الإعلامية بوسي شلبي قامت بتزوير عدد من المستندات الرسمية، من بينها بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وجواز السفر، لإثبات وجود علاقة زوجية بينها وبين والدهما، وهو ما وصفاه بادعاء "غير صحيح تمامًا".

هيفاء وهبي

رفعت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، دعوى قضائية ، للمطالبة بإلغاء قرار منعها عن العمل الصادر من نقابة المهن الموسيقية.

وطلبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في الدعوى التي أقامها محاميها محمد المناوي، من رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، قبول التظلم المقدم منها ضد قرار منعها عن الغناء داخل مصر، الصادر من نقابة المهن الموسيقية.