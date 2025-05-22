وفاة والدة الفنانة أروى بعد صراع مع المرض

كتبت- سهيلة أسامة:

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، والدة الفنانة أروى، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت خبر الوفاة إحدى صديقاتها عبر منشور على موقع "فيسبوك"، وكتبت في نعيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لميتكم".

وأضافت: "نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، تعازينا الحارة للفنانة أروى".

وكانت المطربة اليمنية أروى كشفت قبل أيام عن تدهور الحالة الصحية لوالدتها، ونشرت صورة لها من داخل المستشفى عبر حساباتها الرسمية، وطلبت من جمهورها الدعاء.

وكتبت في تعليقها على الصورة: "الدعاء يغيّر الأقدار.. أمنتكم أمانة، ادعوا لأمي. الله يسكن أوجاعها ويزيح عنها.. آمين."

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