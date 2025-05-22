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العرض العالمي الأول لفيلم "عايشة" بمهرجان كراكاو السينمائي

02:18 م الخميس 22 مايو 2025

فيلم عايشة

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كتبت- منال الجيوشي


ينافس الفيلم القصير عايشه للمخرجة سناء العلاوي في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الـ 65 من مهرجان كراكاو السينمائي (25 مايو - 1 أبريل) وذلك في عرضه العالمي الأول، ويُعد كراكاو أحد أقدم المهرجانات السينمائية في أوروبا، والمُخصص لعرض الأفلام بجميع أشكالها


تدور أحداث الفيلم حول فتاة في السابعة عشرة من عمرها تعاني من أم منعزلة عاطفيًا، بينما تتخذ حياتها منعطفًا مأساويًا. تنضم الأم إلى طقوس الكناوة لمواجهة علاقتها المكسورة مع ابنته


الفيلم من تأليف وإخراج سناء العلاوي وإنتاج بيوتر كاتشوروفسكي لشركة Native Line، وبطولة هند ظافر، منال بناني، محمد أمين كيحال، سناء العلاوي، كنزة فريدو، سمية بلقرية، ومصطفى راشدي. الفيلم من تصوير أوسكار يان كرول، ومونتاج ميخاو بوتشيك، وفنانا التحريك توميك بوبكاول وكاسومي أوزيكي، وتأليف الموسيقى لعثمان شرايدي، وتلوين مونيكا ياكوتوفيتش، وتصميم شريط الصوت مارسين لينارسيك، وهندسة الديكور نبيل جوات



فيلم عايشة مهرجان كراكاو السينمائي
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