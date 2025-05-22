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عابد فهد: "لست تابعًا لأي نظام.. أنا حر مثل سوريا"

02:05 م الخميس 22 مايو 2025

عابد فهد

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كتبت - سهيلة أسامة:

خرج الممثل السوري عابد فهد عن صمته لتوضيح تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثه حول "العودة" ورفضه للواقع الحالي في سوريا، والذي اعتبره البعض تلميحًا إلى تأييده لعودة النظام السوري.

وقال فهد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "القصد مما قلت في اللقاء هو التنبيه لعدم الوقوع في الطائفية، أغلبية السوريين يقفون ضد الممارسات التي انتشرت على أساس طائفي علينا أن نحافظ كسوريين على علاقتنا التاريخية كشعب واحد ضمن دولة واحدة، ومصير مشترك كما كنا دائمًا وهذا ما عنيته بالعودة".

عابد فهد

تابع: "كلمة العودة ليست أبداً دعوة للنظام أن يعود على الإطلاق، نظام هرب وترك وراءه ركاماً من الخراب والتشرد، ترك شعب مقهور مظلوما تائه مثلوم".

وأضاف: "سقوطه فتح باب الأمل أمام هذا البلد وشعبه"، لكنه بين أن "الطائفية التي تهدد بالانتشار الآن كالسرطان لا سبيل إلا محاربتها مبكرًا وجذريًا".

واستكمل: "كلامي واضح ولم أكن يومًا تابعًا لنظام أو سلطة، أنا حر مثل سوريا الحرة قبل التحرير وبعده، أعمالي الفنية دليل على الرسالة التي أتبناها كإنسان وفنان، لا تتسرعوا، لأن هذا لا يبني وطن، وأنا ليس لي فيه سوى الذكرى الطيبة، أتمنى لكم المحبة كي تعيشوا ونعيش بسلام".

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عابد فهد سوريا مواقع التواصل الاجتماعي عودة النظام السوري
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