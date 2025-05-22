بالأزرق ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة ميرنا جميل في أحدث ظهور لها، عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب عدد كبير من المتابعين.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام"، وعلقت :"الأزرق هو اللون الأقرب للحقيقة"، وظهرت ميرنا بفستان أزرق مكشوف الظهر.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "قمر، وشك فلتر، عسولة ماشاء الله، نجمة الشاشة المنتظرة، غزالة، حلويات، أميرة".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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