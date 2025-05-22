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مي عمر تنشر صورًا من مشاركتها في فعاليات "أقوى نساء" بالرياض

01:07 م الخميس 22 مايو 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من مشاركتها في فعاليات "أقوى نساء Fortune"، التي أُقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

وظهرت مي خلال الصور بإطلالة أنيقة، ارتدت فيها بلوزة باللون الوردي وبنطالًا باللون الأسود، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وعلّقت مي على الصور قائلة: "فخورة بمشاركتي في فعالية أقوى نساء Fortune في الرياض. محاطة بالقوة والرؤية والهدف. تحية لكل امرأة تقود، وتلهم، وترفع من حولها".

وتعد فعالية "أقوى نساء Fortune" واحدة من أبرز الفعاليات التي تحتفي بإنجازات النساء في مجالات متعددة، وتسلّط الضوء على القيادات النسائية في المنطقة.

يُذكر أن مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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الفنانة مي عمر فعاليات أقوى نساء مي عمر
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