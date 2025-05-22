اليوم.. علي الحجار يحيي حفل "تترات وذكريات" في الشيخ زايد

كتبت – نوران أسامة:

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم الخميس 22 مايو، وذلك على خشبة مسرح "تياترو أركان" بمنطقة الشيخ زايد، تحت شعار "تترات وذكريات".

وكان الحجار روّج للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونشر البوستر الدعائي وعلق: "مستنيكوا يوم الخميس الجاي 22 مايو في حفل (تترات وذكريات) على مسرح تياترو أركان، ساعتين ونص من أشهر تترات المسلسلات وأفضل الأغاني".

ومن المقرر أن يقدم الحجار خلال الحفل باقة من أبرز الأغاني تترات المسلسلات من بينها: المال والبنون، الحلواني، الليل وأخره، زي الهوى، جزيرة غمام وغيرها

يُذكر أن الفنان علي الحجار طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أنا دمي حر أنا مصراوي"، وهي من كلمات محمد حارس، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع وليد مصطفى.

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