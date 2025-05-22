مروان خوري يفتتح مهرجان القبيات الدولي في لبنان 9 أغسطس المقبل

كتبت – نوران أسامة:

أعلنت إدارة مهرجان القبيات الدولي في لبنان عن مشاركة الفنان مروان خوري لإحياء حفل افتتاح فعاليات المهرجان، والمقرر انطلاقه يوم 9 أغسطس المقبل.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة يومين فقط، حيث تترأس لجنة تنظيمه سينتيا حبيش، ورفع المهرجان هذا العام شعار "صيف ونص بالقبيات".

ويُعد مهرجان القبيات فعالية فنية حديثة نسبيًا، تهدف إلى إحياء المناطق المهمشة ثقافيًا، ويُقام في أعالي جبال لبنان، وتحديدًا في بلدة القبيات الواقعة بمحافظة عكار شمال البلاد. ويشمل المهرجان مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والفنية، إلى جانب المسرح، الرقص، العروض البصرية، والأنشطة الثقافية المتنوعة.

يُذكر أن الفنان مروان خوري كان أعلن مؤخرًا عن تعاونه مع "سلطان الطرب" جورج وسوف، إذ من المنتظر طرح عمل غنائي جديد يجمع بينهما خلال الأيام المقبلة عبر المنصات الموسيقية، مع الكشف عن تفاصيل الأغنية واسمها قريبًا.



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