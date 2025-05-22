عمرو وهبة ينشر صورة مع ابنته ويعلق: "أسوأ وأفضل أب"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان عمرو وهبة جمهوره صورة تجمعه بابنته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر وهبة خلالها مع ابنته وهي تحمل إطارًا يضم صورتها، وعلق مازحًا: "أسوأ وأفضل أب".

ولاقت الصورة تفاعل واسع من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات: "جميلة خالص"، "شبهك أكتر"، "أحلى أب طبعًا"، "ربنا يحميكم"، "كيوت".

يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في الموسم الدرامي لرمضان 2025 من خلال مسلسل "شباب امرأة"، بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، جوري بكر، رانيا منصور، وطارق النهري، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

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