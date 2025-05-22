طرح الإعلان التشويقي للموسم الرابع من مسلسل "The Bear"

كتبت – نوران أسامة:

طرحت شبكة FX أول إعلان تشويقي للموسم الرابع من مسلسل "The Bear"، استعدادًا لعرضه رسميًا في 25 يونيو المقبل.

وحقق الإعلان أكثر من 100 ألف مشاهدة خلال أول 4 ساعات من طرحه عبر موقع "يوتيوب"، إذ كشف عن تصاعد التوتر داخل مطبخ المطعم بعد تحذير "سيسيرو" – الذي يجسده أوليفر بلات – و"كارمي" – الذي يلعب دوره جيريمي ألين وايت – من أن المشروع مهدد بالإغلاق، مع بدء العد التنازلي على ساعة جديدة داخل المطبخ، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تواجههم.

وكان الموسم الثالث قد شهد افتتاح مطعم The Bear، بعد تحوله من مطعم The Beef، إلا أن الفريق يواجه تحديات كبيرة مع انطلاق المشروع الجديد، في ظل صعوبات العمل في قطاع المطاعم.

في الوقت نفسه، يعيش "ريتشي" محاولات لتجاوز تداعيات طلاقه، بينما تتصارع "سيدني" مع فرصة مهنية قد تغيّر مسار حياتها المهنية.

يُذكر أن المسلسل حظي بإشادة نقدية واسعة منذ انطلاقه، وفاز بـ 10 جوائز إيمي في موسمه الأول، من بينها جائزة أفضل مسلسل كوميدي، إلى جانب جوائز أداء فردية لأبطاله، كما نال عدة جوائز غولدن غلوب وجوائز تمثيل مرموقة.

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