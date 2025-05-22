وصلت 8000 جنيه.. تفاصيل أولى حفلات عمرو دياب بالساحل الشمالي

كتب-مصطفى حمزة:

كشف النجم عمرو دياب، تفاصيل أول حفل له، في الساحل الشمالي، والمقرر إقامته في شهر يوليو المقبل.

النجم عمرو دياب، طرح بوستر الحفل عبر صفحته في موقع فيسبوك، موضحا أن الحفل يقام في شاطئ مراسى، يوم 4 يوليو المقبل.

ويشارك في إحياء الحفل، المغني و الموسيقي الألماني "مونو لبنك-Monolink"، الشهير بتقديم الموسيقى الإليكترونية، والفريق الألماني" Whomadewho" .

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين، 4000، و 6000، و 7000، و 8000، و 10000، و 120000، و 15000 جنيه.

ومن جهة أخرى، يستعد النجم عمرو دياب، لتقديم حفل غنائي بمناسبة افتتاح سلسلة فنادق "DO Boutique Hotels" ، والذي يعد ثاني مشاريعه في عالم الفنادق، وذلك في دبي، يوم 28 مايو الجاري.