دينا فؤاد تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة دينا فؤاد الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت دينا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر اوى وجامدة"، "قمر وجميلة"، "قمرين"، "زي القمر ربنا يحميكي"، "أحلوينا خلاص يا فنانة".

يذكر أن دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.

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