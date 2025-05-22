مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر

كتب - معتز عباس:

شارك مؤدي المهرجانات مسلم متابعيه والجمهور، صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر.

واحتفل مسلم بحفل زفافه أمس على يارا تامر، في حفل بهيج أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء ونجوم الغناء.

ونشر مسلم الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "هنا كل شيء"، والتي نالت إعجاب المتابعين، ووجهوا له التهنئة.

أقيم حفل زفاف مسلم ويارا، بعد فترة عصيبة اتسمت بالعديد من الانفصالات المتكررة.

وعلق مسلم على زواجه من يارا، في ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "يا أحلى يوم في عمري".

كما واجه مسلم بعض العقبات والمشاكل في عمله الفترة الماضية، منها إصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارًا بإيقافه عن الغناء لعدم التزامها بلوائح النقابة.

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