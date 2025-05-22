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انفصال الشاعر محمد عاطف عن زوجته: "تم الطلاق بشكل نهائي"

01:00 ص الخميس 22 مايو 2025

الشاعر محمد عاطف وزوجته

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كتب- هاني صابر:

أعلن الشاعر الغنائي محمد عاطف، انفصاله عن زوجته "إيمان" وهي سيدة من خارج الوسط الفني.

وكتب عاطف، عبر حسابه على فيسبوك: "تم الطلاق بشكل رسمي ونهائي بيني وبين الأستاذة / إيمان جمال الدين عبد العزيز، متمنيا لها التوفيق وحياة سعيدة".

وكان الشاعر الغنائي قد احتفل بعقد قرانه في نوفمبر 2024.

يذكر أن، الشاعر محمد عاطف تعاون مع عدد من المطربين من بينهم تامر عاشور الذي قدم معه عدد من الأغاني منها "أنا هاجي على نفسي" و "ناسي شكلها" و"الرك ع النية".

الشاعر محمد عاطف

انفصال الشاعر محمد عاطف عن زوجته الشاعر الغنائي محمد عاطف الشاعر محمد عاطف على فيسبوك
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