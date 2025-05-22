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إنجي المقدم تنشر صورًا بصحبة جيهان الشماشرجي ورشا مهدي.. وهكذا علقت

10:00 ص الخميس 22 مايو 2025
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    انجي المقدم
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    انجي المقدم وأصدقائها
  • عرض 4 صورة
    انجي المقدم وجيهان الشماشرجي ورشا مهدي
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة إنجي المقدم الأنظار من احدث جلسة تصوير، بصحبة نجمات الفن، الفنانة جيهان الشماشرجي، والفنانة رشا مهدي.

ونشرت إنجي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"،وكتبت: "شكرًا لكم على هذه الليلة المذهلة".

وشاركت إنجي المقدم في مسلسل وتر حساس، من بطولة صبا مبارك، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج.

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الفنانة إنجي المقدم إنجي المقدم بصحبة جيهان الشماشرجي إنجي المقدم بصحبة رشا مهدي إنجي المقدم على إنستجرام
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