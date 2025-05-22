إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ انتصار السيسي تكرم عددًا من الفنانين باحتفالية "أسرتي.. قوتي"، أحمد السقا يتصدر تريند "جوجل" بعد منشور منسوب له عن انفصاله، وفاة المخرج زكي النجار، وفاة شقيقة الفنان هشام منصور، محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة في أزمة نجله، وغيرها من الأخبار.