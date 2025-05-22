حدث بالفن | وفاة مخرج وانفصال السقا وتفاصيل جديدة في أزمة نجل محمد رمضان
12:20 ص الخميس 22 مايو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ انتصار السيسي تكرم عددًا من الفنانين باحتفالية "أسرتي.. قوتي"، أحمد السقا يتصدر تريند "جوجل" بعد منشور منسوب له عن انفصاله، وفاة المخرج زكي النجار، وفاة شقيقة الفنان هشام منصور، محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة في أزمة نجله، وغيرها من الأخبار.
عبد الحليم حافظ محمد رمضان كريم محمود عبد العزيز أحمد زكي ملك زاهر وفاة شقيقة الفنان هشام منصور مها الصغير وفاة المخرج زكي النجار رانيا محمود ياسين انتصار السيسي أحمد السقا
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