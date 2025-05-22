من أمام أبو الهول.. المخرج السدير مسعود يعلن ارتباطه بمهندسة الديكور ندى الحفناوي (صور)
12:08 ص الخميس 22 مايو 2025
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كتب- مصطفى حمزة:
احتفل المخرج السوري السدير مسعود نجل الفنان القدير غسان مسعود، بارتباطه بمهندسة الديكور المصرية ندى الحفناوي.
ونشر مسعود، الصور لهما، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "نبض قلبي في مصر فوجد إيقاعه في حبها".
والتقطت الصور الرومانسية التي نشرها "السدير" في أجواء ساحرة من أمام أبو الهول، وعلى خلفية هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة.
يذكر أن، مهندسة الديكور كانت من فريق عمل مسلسل "موعد مع الماضي" الذي أخرجه السدير مسعود، وعُرض على منصة "نتفليكس.
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