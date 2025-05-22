كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، على حسابها بموقع "انستجرام".

وشاركت ياسمين الصور مع متابعيها، وكتبت تعليقًا: "فخورة بالمشاركة رسميًا من عائلة لوريال باريس، والوقوف إلى جانب مجتمع من النساء القويات والقويات، لأنه نعم - أنا أستحق ذلك".

تفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة الجميلات"، "يا إلهي جميلة جد"، "انتي تستحقي ذلك"، "أجمل من جورجينا"، "زي القمر".

يعرض اليوم في السينمات، فيلم "المشروع X" من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، هنا الزاهد، ومصطفى غريب.

كما شاركت ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "الأميرة"، الذي شارك في بطولته نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، وهند عبد الحليم. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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