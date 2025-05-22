إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مريم الخشت

ظهرت الفنانة مريم الخشت بملامح هادئة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأزرق.

أسيل عمران

نشرت الفنانة أسيل عمران، صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بفستان بسيط باللون الأبيض.

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

رشا مهدي

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

رنا سماحة

ظهرت الفنانة رنا سماحة وسط الطبيعة بأحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك أثناء قضاء عطلتها الصيفية بلبنان.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون البنفسجي.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بدون مكياج، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

حسن الرداد

شارك الفنان حسن الرداد، صورة تجمعه بالفنانة يسرا، وذلك أثناء تواجدهما في حفل خطوبة نجلة رجل الأعمال باسم سماقية، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

تألقت الفنانة كارولين عزمي، بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.