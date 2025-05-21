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أول تعليق من هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي (صور)

11:38 م الأربعاء 21 مايو 2025

هبة مجدي مع السيدة انتصار السيسي (1)

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كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة هبة مجدي، على تكريمها من السيدة/ انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، عن شخصية "يسر" من ذوي الاحتياجات الخاصة في مسلسل "عيشها بفرحة".

ونشرت هبة مجدي، صورة لتكريمها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اتشرفت النهاردة بتكريمي من سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي عن شخصية "يسر" من ذوي الاحتياجات الخاصة في مسلسل "عيشها بفرحة".. فرحت من قلبي وأعتبره من أهم التكريمات في حياتي".

وأضافت: "شكرا لصناع هذا العمل اللي رشحوني إني أقدم هذا الدور أستاذ عمرو محمود يس وأستاذ أحمد عبد العاطي وأستاذ البير مكرم".

مسلسل "عيشها بفرحة" دارت أحداثه حول "يسر" الفتاة الشابة التي تشع طاقة وحيوية، ولكنها تتعرض للخيانة من الشخص الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية، بالإضافة إلى تعرضها لحادث أليم يجعلها تجلس على كرسي متحرك باقي حياتها، مما يجعل نظرتها للحياة تختلف عما كانت في السابق.

حكاية "عيشها بفرحة" تأتي ضمن أحداث مسلسل "55 مشكلة حب"، والمأخوذ من كتاب يحمل نفس العنوان للدكتور مصطفى محمود، وشارك في بطولته هبة مجدي، وهاني عادل وحسن أبو الروس ورانيا منصور، وعدد من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

تكريم هبة مجدي مع السيدة انتصار السيسي (2)

هبة مجدي انتصار السيسي ذوي الاحتياجات الخاصة إنستجرام هبة مجدي
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