الجمال المصري.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في مهرجان كان

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من أحدث ظهور لها على "السجادة الحمراء" بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ78.

وتألقت ياسمين في تاسع أيام مهرجان كان، وظهرت بفستان طويل مميز، خطف أنظار المصورين وعدسات الكاميرات.

كانت ياسمين صبري ظهرت في 3 مناسبات على الريد كاربت، بأكثر من فستان، باللون الذهبي والأزرق السماوي، والأحمر الوردي.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الجمال المصري"، "جميلة الجميلات"، "حلوة وجذابة"، "الأفضل في الشرق الأوسط"، "روعة كل يوم فستان حلو ليها".

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