كتب - معتز عباس:

حرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على تكريم مجموعة من الفنانين خلال احتفالية "أسرتي قوتي".

وشمل التكريم كلًا من:

الفنانة هبة مجدي عن دورها في مسلسل "عيشها بفرحة".

الفنان طه دسوقي عن دوره في مسلسل "حالة خاصة".

الفنانة مايان السيد عن حكاية "حلم حياتي" من مسلسل "إلا أنا".

الفنان مصطفى عماد عن تجسيده شخصية مصاب باضطراب طيف التوحد في مسلسل "سيد الناس".

الفنان مينا أبو الدهب عن دوره في مسلسل "ولاد الشمس".

تهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على قضايا ذوي الهمم في المجتمع المصري من خلال عرض الأعمال الفنية والدرامية.

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