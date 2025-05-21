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بينهم طه دسوقي ومايان السيد.. انتصار السيسي تكرم عددًا من الفنانين باحتفالية "أسرتي.. قوتي"

10:33 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    تكريم مينا ابو الدهب
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    تكريم مصطفى عماد
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    تكريم مايان السيد
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    تكريم هبة مجدي
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كتب - معتز عباس:

حرصت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على تكريم مجموعة من الفنانين خلال احتفالية "أسرتي قوتي".

وشمل التكريم كلًا من:

الفنانة هبة مجدي عن دورها في مسلسل "عيشها بفرحة".

الفنان طه دسوقي عن دوره في مسلسل "حالة خاصة".

الفنانة مايان السيد عن حكاية "حلم حياتي" من مسلسل "إلا أنا".

الفنان مصطفى عماد عن تجسيده شخصية مصاب باضطراب طيف التوحد في مسلسل "سيد الناس".

الفنان مينا أبو الدهب عن دوره في مسلسل "ولاد الشمس".

تهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على قضايا ذوي الهمم في المجتمع المصري من خلال عرض الأعمال الفنية والدرامية.

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طه دسوقي انتصار السيسي عبدالفتاح السيسي احتفالية أسرتي قوتي هبة مجدي مايان السيد مصطفى عماد مينا أبو الدهب ذوي الهمم
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