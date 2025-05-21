كتب - معتز عباس:

كشف محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عن السبب الحقيقي وراء عدم زواج عبد الحليم حافظ.

وقال "شبانة" في لقائه ببرنامج "عرب وود"، إن عبدالحليم حافظ في آخر سنوات حياته حذره الطبيب من الزواج بسبب الضغوط والمشاكل الكثيرة التي قد تؤثر عليه، خاصة وانه كان مصاب بـ "دوالي المريء".

وأضاف: "الدكتور قال للعندليب فسيولوجيا مفيش اي مشكلة تقدر تتجوز، لكن سيكولوجيا خطر عليك، لأن الجو ومشاكله اليومية ممكن تأثر عليك و ترفع لك الضغط، وانت عندك دوالي المريء، ممكن تنزل في لحظة، وهي دي اللي أودت بحياته في الآخر".

وتعرضت أسرة العندليب عبد الحليم حافظ لهجوم شديد خلال الأيام القليلة الماضية عقب كشفها عن خطاب، قالت إنه يثبت عدم زواج الراحل عبد الحليم حافظ والراحلة سعاد حسني، وهو ما نفته شقيقتها جانجاه.

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