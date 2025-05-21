"سميح هيعمل خير".. فتحي عبدالوهاب يروج لأحد أعماله

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان فتحي عبدالوهاب عن أحدث أعماله، والتي من المقرر عرضها الفترة المقبلة.

ونشر الفنان، بوستر له بشخصية "سميح" من أحداث مسلسل "المداح 4"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "قريبا.. سميح هيعمل خير".

شارك فتحي عبدالوهاب في الجزء الرابع لمسلسل "المداح - أسطورة العودة"، بجانب حمادة هلال، سهر الصايغ، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، صبحي خليل ودياب وحمزة العيلي وصفاء جلال وهلا السعيد ومي سليم، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.

وكان آخر أعمال فتحي عبدالوهاب مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عرض في رمضان 2025، وضم كوكبة من نجوم الفن، وهم: ريهام عبد الغفور وإياد نصار وأحمد عزمي وبسمة.

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