نجل شقيقه يحسم الجدل ويكشف حقيقة زواج عبدالحليم حافظ وسعاد حسني

كتب - معتز عباس:

قال محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وأحد أفراد أسرة "العندليب"، إن العائلة بصدد نشر مذكرات صوتية للعندليب، يشرح فيها بنفسه أسباب عدم زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني.

وأوضح "شبانة" في لقائه ببرنامج "عرب وود"، أن هذه الوثائق الصوتية ستُنشر قريبًا بأسلوب "دوكيو-دراما"، متابعًا: "الوثائق هيكحي فيها عبدالحليم بصوته عنه حبه لسعاد حسني وهي حبيته برضة، لكن الحب لم يرتقي إلى زواج".

وأكد أن هذه الوثائق سوف تنهي حالة الجدل المثارة عن زواج العندليب بـ السندريلا، متابعًا: "عبدالحليم هيحكي كمان في الوثائق عن قصة حبه لسعاد حسني وقصص حبه كلها".

وتعرضت أسرة العندليب عبد الحليم حافظ لهجوم شديد خلال الأيام القليلة الماضية عقب كشفها عن خطاب، قالت إنه يثبت عدم زواج الراحل عبد الحليم حافظ والراحلة سعاد حسني، وهو ما نفته شقيقتها جانجاه.

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