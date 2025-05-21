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بسنت شوقي تشارك متابعيها فيديو مع الدمية "Labubu".. والجمهور يعلق

08:59 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    بسنت شوقي والعروسة لابوبو (9)
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    بسنت شوقي والعروسة لابوبو
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    بسنت شوقي والعروسة لابوبو (6)
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    بسنت شوقي والعروسة لابوبو (7)
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    بسنت شوقي والعروسة لابوبو (3)
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    بسنت شوقي والعروسة لابوبو (4)
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    بسنت شوقي والعروسة لابوبو (8)
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة بسنت شوقي على مشاركة متابعيها مقطع فيديو مع أكثر من نسخة للدمية الشهيرة "Labubu".

ونشرت بسنت فيديو على حسابها بموقع "انستجرام" وهي تشارك متابعيها حصولها على الدمية "لابوبو"، وعلقت: "قابلوا طاقم لابوبو الخاص بي، إنهم يعضون، لا يمكنني الانتظار حتى استخدمهم".

وتفاعل المتابعين مع هدايا بسنت شوقي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "طفلة سعيد بلعبة جديدة"، "كيوت خالص"، "إنهم مخيفون جدًا"، "الله يجننو"، "حلوة أوي.. أنا عايزة واحدة".

اجتاحت الدمية الغريبة والمرعبة لابوبو" (Labubu)، تطبيق "تيك توك" مؤخرًا مع انتشار فيديوهاتها التي تظهرها معلقة بالحقائب بألوانها المتنوعة.

حظيت الدمية "لابوبو" بتجربة العديد من المشاهير ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم أسعارها الباهظة، يتوقع الكثيرون أن تصبح تريند الموضة الجديد.

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بسنت شوقي انستجرام بسنت شوقي الدمية لابوبو
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