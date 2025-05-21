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قالوله أنت أسود زي أبوك"..محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة في أزمة نجله

08:56 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا
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    محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا
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    محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا
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    محمد رمضان
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كشف النجم محمد رمضان، تفاصيل ما حدث مع ابنه في نادي "نيو جيزة" بأكتوبر.

وكتب رمضان، عبر حسابه على إنستجرام: "القانون ده من ٢٠١٨ يا سادة بضرورة حماية الطفل والعيلة بحجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة حتى لو كان مُجرد شاهد في قضية ولكن لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان (يبقى حلال) وبالأمر يصدروا بيان صحفي لكل الصحف والمواقع العامة والخاصة والحكومية أنشر صورة ابن محمد رمضان وأكتب أنه هيتاخد من أمه وأبوه وهيروح دار الرعاية مع أن القانون بيمنع النشر ولكنهم نشروا".

وتابع: "من حقي كأب أعرف مين خالف القانون وأصدر البيان الصحفي اللي مفيش مؤسسة واحدة قدرت ترفض نشره.. ورغم كل شيء لا أشك أبدا في نزاهة القضاء المصري .. ابني اللي كان واضح في الڤيديو اللي النيابة شافته أنه كان قاعد في حاله مع أخته الصغيرة في النادي وراحوله مجموعة أطفال يقولوله أنت أسود زي أبوك وأبوك عنده ڤيلا كبيرة وعربيات علشان فلوسه حرام إنما احنا عايشين في شقق نيو جيزة علشان أهالينا مش حرامية".

واستكمل: "ولما ابني كلمني في التليفون سمعت الكلام ده بنفسي.. وواضح أن ده كلام أهل طفل منهم لأن مستحيل طفل يفكر كدة وده في حد ذاته بيزرع الحقد والغل الطبقي بين الأطفال .. ورحت لأبني النادي واتكلمت مع الأطفال قدام فرد الأمن ومدرب السباحة إنكم أخوات وجيران وده واضح في فيديوهات النادي اللي شافتها النيابة".

وأوضح: "عموما دي حلقة من سلسلة طويلة من الاضطهاد الواضح والقسوة والتعنت تجاهي لأكثر من ١١ سنة وبكتب النهاردة بس علشان متخيلتش أنهم يدخلوا طفل عنده ١١ سنة في معركتهم مع أبوه .. ماتوقعتش قسوة الحكم والتشهير بيا وبعيلتي للدرجة دي".

وأضاف: "وللعلم الشارع المصري فاهم اللي بيحصل وشايفه بوضوح الشمس، لكن ( مهما حاولوا ومهما ظلموا سواء بالقصد او بالجهل هنفضل أنا و أولادي وعيلتي نحب بلدنا وهنعيش ونموت فيها .. ولا عاش ولا كان اللي يكرهني في مصر.. نحيا كمصريين أولاً بحبنا لبعض بدون غيرة أو حقد أو استكتار علشان تحيا مصر)".

وكانت محكمة جنح الطفل قررت إيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية دون تحديد المدة في واقعة التعدي على زميلة داخل نادي نيوجيزة.

محمد رمضان

محمد رمضان ابن محمد رمضان نادي نيو جيزة
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