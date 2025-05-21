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خالد سليم عن عادل إمام: "الزعيم اللي علمنا إن الضحكة فن"

08:22 م الأربعاء 21 مايو 2025

خالد سليم

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كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان خالد سليم، عن الزعيم عادل إمام الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 85 يوم 17 مايو.

وكتب خالد سليم، عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة وزعيم الفن العربي بألف صحة وخير.. الزعيم اللي علمنا إن الضحكة فن، وإن الموهبة عمرها ما بتتكرر".

وأضاف: "ربنا يديم وجودك وسطنا ويخليك لينا.. طولة العمر ليك يا رب".

يذكر أن، عادل إمام لديه من الأبناء رامي ومحمد وسارة من زوجته السيدة هالة الشلقاني.

ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.

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