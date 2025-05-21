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"أطول منها" ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار بعيد ميلادها والجمهور يعلق

08:03 م الأربعاء 21 مايو 2025
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كتب- هاني صابر:

خطفت ابنة المطربة نانسي عجرم، الأنظار إليها في عيد ميلادها بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نانسي، صورة لها مع ابنتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيدي وعيدك يا عيدي عيدين بعيد.. عيد ميلاد سعيد يا فخري".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، يا جمالكم، ماشاء الله على عيالك، تشبهك، جميلة، لطيفة جميلة، أطول منها، جمال عائلتك، العمر كله، سنة حلوة يا جميل".

على جانب آخر، كانت نانسي عجرم قد احتفلت بعيد ميلادها يوم 16 مايو.

يُذكر أن، آخر أعمال نانسي عجرم الغنائية أغنية "طول عمري نجمة" والتي طُرحت قبل فترة، وهي من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وألحان الراحل محمد رحيم.

نانسي عجرم وابنتها

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