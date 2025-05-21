كريم محمود عبدالعزيز يكشف كواليس لقاء جمعه بـ أحمد زكي

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، كواليس مقابلة قديمة جمعته بالفنان الراحل أحمد زكي في حضور والده الراحل محمود عبدالعزيز.

وقال كريم، خلال لقائه في برنامج بودكاست "فضفت أوي"، تقديم المخرج معتز التوني، على منصة "watch it": "اليوم ده محفور أوي بنسبالي، كان قاعد مع والدي واحنا قاعدين، قالي تعالى يا كريم، ممن والنبي تاخد مفتاح العربية عايزك تجبلي حاجة".

وأضاف:" "احنا للدرجة دي بقينا أصحاب"، متابعًا: "سألته أنت بتمثل إزاي وبتشوف إيه وأنت بتمثل، ويومها نمت وحلمت إني بصور معاه في لوكيشن، وبعدها مقعدتش تاني معاه".

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبدالعزيز فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة دينا الشربيني، وحاتم صلاح، ومريم الجندي، من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج خالد مرعي.

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