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أول تعليق من ياسمين صبري بعد مشاركتها في مهرجان كان السينمائي

06:32 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    ياسمين صبري بفستان ذهبي في مهرجان كان
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    ياسمين صبري بفستان ذهبي في مهرجان كان (3)
  • عرض 5 صورة
    ياسمين صبري بفستان ذهبي في مهرجان كان (2)
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    ياسمين صبري بفستان ذهبي في مهرجان كان (4)
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من ظهورها المميز على "الريد كاربت" بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ78.

ونشرت ياسمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "من الجميل دائمًا أن أكون في مهرجان كان السينمائي الـ 78".

من جهة أخرى، تنتظر ياسمين صبري عرض فيلمها الجديد "المشروع X" في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، هنا الزاهد، ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتم تصويره في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور.

كما شاركت ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "الأميرة"، الذي شارك في بطولته نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، وهند عبد الحليم. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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