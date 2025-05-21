أحمد السقا يحذف بيان إعلان طلاقه لزوجته مها الصغير

كتب- مصطفى حمزة:

فوجئ جمهور النجم أحمد السقا، بحذف بيان إعلان طلاقه لزوجته الإعلامية مها الصغير والذي قام بنشر خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

جاء تصرف "السقا" بحذف البيان، بعد تعرضه لانتقادات لاذعة من متابعيه بسبب الطريقة المتدنية التي حملها البيان من كلمات عرضته للوم.

وكان أحمد السقا، أعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاما، عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين.

وجاءت الرسالة المنسوبة لـ أحمد السقا، عبر صفحة شخصية منسوبة له على "فيسبوك"، كالتالي: "عشان الناس اللي بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ٦ شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق و (الستر)، ومش عايز رغي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، شكرا".

وأضاف: "وأعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الإحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها، في حياتها المستقبلية واختياراتها".