بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هيدي كرم أنظار المتابعين على السوشيال، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هيدي مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "عالم الـ دنيم".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "العسل بزيادة"، "سوبر قمر"، "قلبي البطل"، "قطعة السكر".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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