إعلان

بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها

06:27 م الأربعاء 21 مايو 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    هيدي كرم بفستان طويل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هيدي كرم أنظار المتابعين على السوشيال، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هيدي مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "عالم الـ دنيم".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "العسل بزيادة"، "سوبر قمر"، "قلبي البطل"، "قطعة السكر".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

اقرأ أيضا..

بحضور أحمد داش.. كزبرة يحتفل بعيد ميلاده

بعد إعلان الطلاق.. مظهر شاهين يوجه رسالة إلى أحمد السقا

الفنانة هيدي كرم هيدي كرم على إنستجرام الجمهور يغازل هيدي كرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد