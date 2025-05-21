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بحضور أحمد داش.. كزبرة يحتفل بعيد ميلاده

05:47 م الأربعاء 21 مايو 2025

كزبرة

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كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد خالد بحر الشهير بـ "كزبرة" جمهوره صورة ومقاطع فيديو من احتفاله بعيد ميلاده، والذي جمعه بعدد من أصدقائه ونجوم الفن، من بينهم أحمد داش ويوسف رأفت.

ونشر كزبرة المقاطع عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق مازحًا: "بجد أنا مش عارف أقولكم إيه على اليوم ده، والله كنت ناسي إن عيد ميلادي النهارده! وجودكم جنبي فرحني جدًا، وأحلى مفاجأة من إخواتي، ويا رب دايمًا متجمعين في الفرح، وكل واحد جاب هدية.. كله متقيد في الكراسة الصفرا وهتترد في معادها".

يذكر أن الفنان أحمد بحر، يستعد لتقديم أغنية بعنوان قلودة"، بمشاركة النجم تامر حسني.

وطرح الفنان أحمد خالد بحر الشهير ب "كزبرة"، مؤخرا أغنية بعنوان "أنت مش جاي معايا"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

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أحمد داش كزبرة عيد ميلاد كزبرة
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