كتبت – نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها مجموعة من الصور من حفل خطوبة ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية، والذي أقيم مساء أمس تحت سفح الأهرامات.

ونشرت "شاهين" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وهنأت العروسين وكتبت: "ألف مبروك للصديق العزيز باسل سماقية حفل خطوبة ابنته فرح على عريسها محمد الصباغ، ربنا يسعدهم و يوفقهم و تفرح بأولادهم إن شاء الله".

وظهرت مع نخبة من نجوم الفن من بينهم: النجمتان ليلى علوي ويسرا، والإعلامية هالة سرحان، ورجل الأعمال والمنتج عماد زيادة.

يذكر أن، إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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