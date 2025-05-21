بـ فستان أنيق.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الفنانة التونسية درة في أحدث ظهور لها، من خلال جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وشاركت درة مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة.

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "زي القمر"، "حلويات"، "الله على الجمال والأناقة"، "البساطة والرقي".

يذكر أن الفنانة درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما" الذي تستمر تحضيراته استعداداً لتصويره بعد عيد الأضحى المقبل.

الفيلم من إخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإنتاج ندى ورنا السبكي.

"الست لما" يدور في إطار اجتماعي لايت، وتشارك درة في بطولته مع النجمة يسرا ومجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ياسمين رئيس، رانيا منصور، دنيا سامي، ماجد المصري، محمود البزاوي وعمرو عبد الجليل

يُذكر أن آخر أعمال درة السينمائية، كان الفيلم الكوميدي التونسي "صاحبك راجل" الذي انطلق في دور العرض التونسية بنهاية 2024.

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "زي القمر"، "حلويات"، "الله على الجمال والأناقة"، "البساطة والرقي".

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